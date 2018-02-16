Böyle vefasızlık olmaz!

ABD'nin, PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'ye yaptığı silah, mühimmat, zırhlı araç, ağır silah desteğinden bırakın vazgeçmesini, daha da artırdığını öğreniyoruz. Dün, Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'a, duyulan rahatsızlıklar ve Türkiye'nin kararlılığı en üst düzeyde anlatıldı. Bir zamanlar ABD askerini kurtarmak için canını veren Mehmetçik'le savaşmayı bile göze almışlar.

Çağdaş toplum, bugünü anlamak için geçmişi hatırlayıp doğru değerlendirebilen; yani sağlıklı bir “tarih bilinci''ne sahip toplumlardır. Büyük Önder Atatürk, “Tarih hayal mahsulü olamaz. Tarih yazarken gerçek olayları bulmaya çalışmalıyız. Eğer bunları bulamazsak, meçhuliyeti ve bu noktada bilgisizliğimizi itiraf etmekten çekinmeyelim. Biz daima hakikati arayan ve buldukça ve bulduğumuza inandıkça ifadeye cüret gösteren insanlarız'' derken bu olguya işaret ediyordu.

5 BİN 90 ASKERLE KATILDIK

25 Haziran 2018, Kore Savaşı'nın başlangıcının 68'inci yılıdır. Ulusların kaderinde bazen binlerce kilometre uzakta ve kıtalar ötesindeki gelişmelerin kendi geleceklerini doğrudan etkilediği olaylara rastlanır. Kore Savaşı, dönemin Menderes Hükümeti'nin 25 Temmuz 1950 tarihinde BM Genel Sekreterliği'ne Güney Kore'ye yardım için kuvvet göndermeye hazır olduğunu bildirmesiyle böyle bir nitelik kazanmıştı.

Türkiye, Kore Savaşı'na (25.06.1950 – 27.07.1953) 5 bin 90 askerle katıldı. Savaştan iki yıl sonra NATO üyeliğine alındık. 937 şehit, 2 bin 68 yaralımızın olduğu Kore Savaşı'na Türkiye'nin katılımı hakkında düşünceniz ne olursa olsun, yakın tarihimizin en önemli tarihsel ve evrimsel olaylarından birisini hak ettiği şekilde anmak, geleceğe yönelik doğru dersleri çıkarabilmek, tarih bilincimizin oluşmasına önemli bir katkı sağlayacaktır.

ABD ORDUSUNU KURTARDILAR

Kore Savaşı'nda, 1950 yılında Türk tugayı'nın kahramanca mücadelesiyle savaşın en azından Kuzey Kore'nin galip gelmesiyle sonuçlanmamasında önemli bir rol oynadığı uluslararası askeri ve sivil uzmanlarca kabul edilir. 68 yıl önce Türk askerinin doğru düzgün bir TBMM kararı olmaksızın Menderes Hükümeti'nin inisiyatifi ile binlerce kilometre ötedeki bir yüksek yoğunluklu savaşa ulusal çıkarlarımız için gözünü kırpmadan katıldığı unutulmuş görünüyor.

Amerikan 8.Ordusu'nun çamura saplanmış ve manevra kabiliyeti kalmadığı kuşatılmış olduğu, baskına uğradığı durumda Amerikan 8. Ordusu'nun düşman kuvvetlerce imhasını Türk Silahlı Kuvvetleri 1. Türk Tugayı'nın ve 241. Alayın subay, astsubay erbaş ve erlerinin kahramanca savaşarak önlediği ve Kore Savaşı'nın tarihi seyrini değiştirdiği, bu uğurda askerlerimizin Kore topraklarında şehit olduğu tarihi bir gerçektir.

ABD KONGRESİ KARARIYLA

Türk askerlerinin Kunuri ve Kumyangjangini Muharebelerindeki kahramanlıklarını unutmak da tarihe ihanettir. 25-27 Ocak 1951de yapılan bu muharebelerde başarıları dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri 1. Türk Tugayı'na, Amerikan Kongresi'nce kendi tarihinde ilk kez yabancı ülke ordusuna “Mümtaz Birlik Nişanı” ödülü verilmesi kararlaştırılmış. Bu ödül, savaş sırasında kahraman tugay, alay mevcudunun ve yabancı ülke temsilcileri huzurunda Amerikan Orduları Uzak Doğu Başkomutanı tarafından 6 Temmuz 1951 tarihinde 241. Alay Sancağına törenle takılmış.

Karar vericilerimizin ve kanaat önderlerimizin Türk Milleti'ne karşı unutmak veya daha ötesinde unutmayı önlememek gibi lüksleri yoktur. Türk Milleti'nin Kore Savaşı'nı ve Mehmetçik'in kahramanlıklarını unutmamalı. Ortak tarih bilincimizin en önemli öğesi bugünkü gelişmeleri ve içinde bulunduğumuz koşulları 2018 yılında doğru değerlendirebilmek olmalı…

Başkaları farklı görüşleri ve değerlendirmeleri empoze edebilirler. Sonuçta büyük fedakarlıklarla, kahramanlıklarla kurulmuş laik cumhuriyetimizin temel iç ve dış yönelimlerinden uzaklaştırmaya çalışabilirler. 1940'larda ve 1950'lerde ülkemizin iç gündeminde olmayan konular 2018'lerde gündem konusu yapılabiliyor. Ulus devletimizin sahipsiz ve tarihsel hafızadan yoksun olmadığını herkes bilmeli, görmeli.

Suriye'de bulunan ABD'li general, “Benim işim savaşmak“ dedi. Türk askeri Münbiç‘e girmeye kalktığında General Funk Türkiye'ye karşı savaşacağını söyledi. ABD, NATO üyesi olan Türkiye ile savaşacağını ilan etmiş oldu. Dün, önemli konular konuşuldu. Şehit olmayı göze alıp ABD askerini kurtaran askerimize karşı, bu vefasızlık niye?