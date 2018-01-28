Üsteğmen ve uzman çavuş gazi yüzbaşıyı kurtardı, bir gün sonra da şehit düştü

Mehmetçik Afrin'de hainlere karşı böyle destan yazıyor. “Zeytin Dalı Harekatı”na katılan Kayseri 1. Komando Tugayı Bölük Komutanı Yüzbaşı Onur Özdoğan, harekatın birinci günü yaralandı. Ateş hattından onu yaptıkları sedye ile taşıyanlar arasında Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı vardı. İki askeri bir gün sonra Afrin'de şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri 21 Ocak 2018 tarihinde saat 17.00'de Suriye topraklarına girdiğinde , Yüzbaşı Onur Özdoğan'ın komutasındaki bölük de görevi gereği en ön saftaydı. Yani, teröristlerle en yakın yerde onun bölüğü bulunuyordu. İlk gün meydana gelen çatışmada uçaksavar mermisi Bölük Komutanı Yüzbaşı Onur Özdoğan'ın sağ kolunu ve göğsündeki eti sıyırıp geçti. Özdoğan Afrin'in belalı Burseya Dağı'nda kanlar içindeydi. Acıdan kıvranıyor, ona ilk yardıma gelen Üsteğmen Oğuz Kaan Usta, “Komutanım evvelallah kurtulacaksınız. Allah korusun ya sol tarafınızdan gelse belki kalbinize isabet edecekti” diyordu. Dağda insan sesleri, silah sesleri arasında kaybolup gidiyor, askerler bir o yana, bir bu yana hareket ediyor, hedef olmamak için bazen takla atıyor, bazen sürünerek ilerliyordu. Çatışmalar devam ediyor, telsizden Bölük Komutanı Yüzbaşı Onur Özdoğan'ın yaralandığına ilişkin konuşmalar geçiyordu. Komutanı dağdan bir an önce indirip, teröristlerin hedefinin dışına çıkarılması gerekiyordu. O görev de Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nındı. Omuz omuza mücadele ettiği komutanı kanlar içindeydi.

HEMEN PRATİK SEDYE YAPTILAR

Özdoğan'ı çatışma ortamından çıkarmak, teröristlerin eline geçmesini önlemek için herkes üzerine düşen görevi yapmaya çalışıyordu. Dağdan indirirken, pratik bir biçimde sedye bile yapmışlardı. Komutanlarını güvenli bir alana çektiklerinde, doktorlara teslim ettiklerinde onların da hemen görev yerlerine gitmeleri gerekiyordu. Üsteğmen Oğuz Kaan Usta, “Komutanım iyisin. Allah sizi korudu” dedi. Yüzbaşı da güçlükle , “Allah sizleri de korusun” dedi. Usta, komutanının elini tuttu, gözleri doldu. Ayrılıyorlardı. Bu aralarındaki son bakışlar, son sözlerdi. Özdoğan, önce Hatay'a daha sonra Gülhane Hastanesi'ne nakledildi.

HASTANEDE ŞEHİT HABERİ GELDİ

Harekatın ikinci günü… Afrin kırsalında Üsteğmen Oğuz Kaan Usta komutasındaki bölük kritik bir bölgede ilerlerken yoğun bir ateş altına alındı. Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı ile Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın şehit haberi geldi. Şehit Uzman Çavuş 25 yaşındaydı. Memleketim Yozgat'ın Boğazlıyan İlçesi'ndendi. Henüz iki yıllık askerdi. O da Kayseri 1. Komando Tugayı'nda görev yapıyordu. “Zeytin Dalı Harekatı”na Bölük Komutanı Yüzbaşı Onur Özdoğan ile birlikte katılmıştı. Üsteğmen Oğuz Kaan Usta, aslen Ankara- Hacımuratlı Köyü'nden. O da, “Zeytin Dalı Hareketi” kapsamında Suriye sınırına gönderilmişti. Onun da komutanı Yüzbaşı Onur Özdoğan'dı. Ankara'da cenaze töreni düzenlenecekti. Ancak daha sonra Üsteğmen Usta'nın cenazesine ulaşılamadığı bilgisi yayıldı. Üsteğmen Usta, komutanını çatışma bölgesinden yaralı olarak almıştı ama kendisi ve Çavuş Muratdağı şehit olmuştu. Usta ve Muratdağı'nın şehit olduklarını, komutanları Yüzbaşı Onur Özdoğan hastanede öğrenmişti.

Şehitlerin cenazelerine neden ulaşılamadı?

Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın cenazesine niçin ulaşılamıyor? Bunu askeri yetkililere sorduğumda şunları söylediler: “Terör örgütü, şehitlerimizi kaçırır ve onun silahı, sırt çantası, üzerinden çıkanları ve özellikle de boyunlarına takılan künyeyi propaganda amaçlı olarak kullanırlar. Götürdükleri cenazeyi de bunları aldıktan sonra bulunmaması için toprağa verirler. Bölücü terör örgütünün uygulaması isim değiştirmiş halinde de aynı.” Askerimiz, Afrin bölgesinde ilerledikçe, yakalanan teröristlerden Üsteğmen Usta'nın toprağa verildiği yeri de öğrenmeye çalışıyor. Yüzbaşı Onur Özdoğan ise hastane odasında, şehit silah arkadaşları için gözyaşı döküyor…