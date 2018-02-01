Mehmetçik CHP ile mi savaşıyor

Tarih: 31 Ocak 2018.
Köşe yazılarından derlediklerimi aktarayım:
Nuh Albayrak Star'da yazdı:
“CHP'den askerimize çirkin operasyon.”
Fahrettin Altın Sabah'ta yazdı:
“CHP neden yerli ve milli olamaz.”
Kurtuluş Tayiz Akşam'da yazdı:
“CHP'li Öztürk Yılmaz'dan, Kemal Kılıçdaroğlu'na artık maskeleri düşüyor.”
Yalçın Akdoğan Star'da yazdı:
“CHP'nin derdi Zeytin Dalı'nı kırmak.”
Hikmet Genç Akşam'da yazdı:
“Şaşırmıyoruz CHP işini yapıyor.”
Ahmet Kekeç Star'da yazdı:
“İt sürüleri, o… çocukları diyen kahraman CHP'li.”
Akif Çarkıcı Milat'ta yazdı:
“İçimizdeki düşman!”
Hüseyin Gülerce Star'da yazdı:
“Kılıçdaroğlu fitnesi: İktidar-Ordu ayrımı yapmak.”
İlnur Çevik Yeni Birlik'te yazdı:
“Kılıçdaroğlu ÖSO'ye saldırarak gerçek yüzünü gösterdi.”
Emin Pazarcı Akşam'da yazdı:
“Başta Kemal Kılıçdaroğlu, arkasında da Engin Altay ve Eren Erdem gibi isimler, vicdansızca saldırıyorlar.”
Batuhan Yaşar Türkiye'de yazdı:
“2018 CHP'de maskelerin düştüğü yıl olacak.”
Özlem Albayrak Yeni Şafak'ta yazdı:
“CHP ne yapmaya çalışıyor.”
Ahmet Öztürk İstiklal'de yazdı:
“Kılıçdaroğlu'nun kurtulması için son şans.”
Murat Kelkitoğlu Akşam'da yazdı:
“CHP'nin yapamadığını ÖSO yapıyor.”
Mahmut Övür Sabah'ta yazdı:
“CHP yine dayanamadı.”
Ali Karahasanoğlu Yeni Akit'te yazdı:
“3 milletvekili ile CHP kafası özeti.”
Şebnem Bursalı Takvim'de yazdı:
“CHP'nin domuz eti sorunu.”
Uzatmayayım.
Engin Ardıç'tan Mehmet Barlas'a daha benzer makaleler var.
Buradan şu sonuç çıkıyor…
Önce…
Sorum var:
Mehmetçik Afrin'de kiminle savaşıyor?
Yanıt belli:
PKK/YPG ve arkasındaki ABD emperyalizmiyle.
Peki böyle ise…
Onlarca yandaş köşe yazısında hedef niye CHP?
Mehmetçik cephede kanını dökerken, yandaşlar neden ısrarla ülke birliğini bozacak yazılar kaleme alıyor? Savaşta değil miyiz?
– Mehmetçik'e moral vermek gerekmez mi?
– Mehmetçik'in ailesine moral vermek gerekmez mi?
– Ülkeye moral vermek gerekmez mi?
Yandaş kalemler, toplumsal dayanışmayı artıracağına niçin sadece CHP'ye “vuran” makaleler yazıyor? Bunun sebebi üzerinde düşünmek gerekmez mi? Bakınız…
1974 Kıbrıs Savaşı dönemindeki gazetelerde tüm köşe yazarları makaleleriyle milli seferberliğe destek verdi. Bugün niye farklı?
Ne oldu biz duygusuna?
Yandaş yazarlar, ülkeye ve topluma yabancılaştı mı? Öyle ya…
Mehmetçik canını veriyor, onlar ise hâlâ “siyasi gol” peşinde kalem oynatıyor!
Ne bitmez tükenmez bir CHP kinleri var? En kutsal savaş günlerinde bile hâlâ iç siyaset üzerine acımasız makaleler yazıyorlar. Bu tavırları vatandaşlara da sirayet ediyor; toplumsal ayrışmalar sertleşiyor. Umurlarında değil…
Nefret, gazeteciliği kemirir; “aynada” kendilerine bakmıyorlar mı?
Sanırsınız Mehmetçik, ülkenin kurucu partisi CHP ile savaşıyor? Sahiden kafalarıyla mı düşünüyorlar? Yoksa, Türkiye'ye böylesine zarar verilir mi?
Yazık… Mehmetçik'in kanı üzerinden CHP polemiği yapılır mı?
Yazarın kaleminde ölçü olur…
Geleceğin en önemli niteliği şaşırtıcı olmasıdır.
Var olanın sürgit devam edeceğini düşünenler, her daim en çok hayal kırıklığına uğrayanlardır.
Evet, yandaş kalemler bunu bir türlü kavrayamıyor.
Sanıyorlar ki, kaba güç sonsuzdur.
Sanıyorlar ki, düşünceyi istediğim kadar çıkar amaçlı kullanırım.
Bu sebeple…
Her daim iktidara göre siyasi pozisyon alıyorlar! Her fırsatta ana muhalefet partisine -insanı dehşete düşürecek kadar bir kabalıkla- saldırıyorlar. Nefes almıyorlar! İşte…
Mehmetçik'in savaştığı bu olağanüstü günlerde bile gündemlerinde sadece CHP var.
Bu acıklı hal, ülke adına ağır kayıplara yol açıyor. Çünkü bunların dün yazdıkları hâlâ sıcaklığını koruyor:
– Yeni devlet oluşturan FETÖ'yü desteklediler.
– PKK açılımını desteklediler.
F. Gülen ve A. Öcalan desteğini -aynı bugün ÖSO desteği gibi- CHP'ye “vurarak” yaptılar!
Ya sonra?
– Gördüğümüz hiç pişmanlık duymamaları!
– Gördüğümüz hiç özeleştiri yapmamaları!
– Gördüğümüz hiç hesap vermemeleri!
Ne güzel-rahat ve risksiz bir köşe yazarlığı; daima iktidarın heveslendiğini yaz. Yani…
Vur CHP'ye…
Vur CHP milletvekiline…
Vur Kılıçdaroğlu'na….
Tek amaç, gelsin seçim zaferi!
Yazılarından görüyoruz:
Mehmetçik Afrin'de savaşıyor ve onlar umurlarında değil gibi yazıyorlar. Salt düşündükleri bu kahramanlığı sandık başarısına havale etmek! Kiminin niyeti başka olsa da maalesef toptan göründükleri manzara bu.
Umarım buna bu olağanüstü günlerde son verirler.
Hepimizin yaşadığı tek vatanımız var.
Hepimizin gözünün nuru Mehmetçik'imiz var.
Savaştan sonra bol bol polemik yaparız. Keza. Yine istedikleri kadar CHP yazsınlar.
Ama bugünlerde hepimizin siyasi kavgayı bir yana bırakma zorunluluğu var.
Mehmetçik'in moralini bozmayınız lütfen…
Çocuk oyuncağı değil köşe yazarlığı; büyük sorumluluğu vardır.