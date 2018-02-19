Adamını bulacaksın!

Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri olan Alman vatandaşı Deniz Yücel bir yıldır “PKK'lı terörist” olduğu iddiasıyla Silivri Cezaevi'nde yatıyor, hakkında 18 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya gezisi sırasında Almanya Başbakanı Merkel ile görüştükten kısa bir süre sonra Alman pasaportlu gazeteci Deniz Yücel yargı kararıyla serbest bırakıldı ve nedense hakkında yurtdışına çıkma yasağı da konulmadı! O da, Almanya'dan yollanan özel bir uçağa binerek pırr diye uçup gitti!

… Ve biz dünyaya “Türkiye'de yargı bağımsızdır!” diye haykırıp duruyoruz. İnanırlar mı acaba?

Alman gazeteleri; Die Welt, Reutlinger General-Anzeiger, Kölner Stat-Anzeiger, Münchner Merkur ve diğerleri, Almanya Başbakanı Merkel'i, bu başarısından dolayı övüyor.

İYİ Parti lideri Meral Akşener “Merkel ‘Tak' dedi, bunlar ‘Şak' diye yerine getirdi. Soru şu: O kişi PKK'lı değilse niye bir yıl yattı? PKK'lıysa bu kişi niye salındı?” diye soruyor. Haksız mı?

Yılmaz Özdil'in Halk Arenası'nda söylediği “Adamını bulursan çıkıyorsun!” sözleri de ülkemizdeki adaletin aynası gibi!