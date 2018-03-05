Ahlaki çöküntü!

Nasıl bir ülkede yaşıyoruz? Kime inanacağız, neye güveneceğiz?

Ulus olarak hangi hataları yaptık da böyle içeriden ve dışarıdan ateş çemberiyle kuşatıldık?

Her alanda hırsızlık, dolandırıcılık, soygun, cinayet ve tecavüz… Nedendir bu ahlâkî çöküntü?

Ülkemizin hapishaneleri tıka basa dolu! 15 yıl önce 50 bin dolayında olan tutuklu ve hükümlü sayısı bugün 250 bine yükseldi. Dünyada suçlu sayısı bizimki gibi “Yüzde 500” artan başka bir ülke yok!

Devletin dokusu bozuldu. İnsanlarımız güven bunalımı içinde…

Bir ülkede ekonomik sıkıntılardan daha vahim olan toplumsal çöküntüdür.

Sevgisiz, hırçın, birbirine düşman bir halk haline getirildik. Ortalığı, Cihangir'de, Etiler'de sivilleri öldürmeyi düşünen ahlâksızlar ve Atatürk düşmanı fesli liboşlar sardı.

İnsanlarımızın yarısından fazlasını “Gayrı milli” diye dışlayıp, kendisini “Yerli ve milli” sayan zihniyetin ülkeyi getirdiği hazin durum işte budur!

“Benimle beraber değilsen hainsin!” gibi akıl dışı söylemler bırakılmadan iki yakamız bir araya gelmez!