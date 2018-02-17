Ülke meselelerinde gerçekçi olmak gerekiyor.

Hiç kimse kendini kandırmasın.

Aklın yolu bir… “Suriye sorununun çözümü ancak Esad'la mümkün olur” diyen siyasiler haksız değil.

Ancak… Ülkede her şeye karar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bana Esad'la görüşme tavsiye ediyor­lar. Bu katille neyi görüşeceğim?” dedikçe Suriye'de çözüme ulaşmak zorlaşıyor.

Esad'dan bugüne kadar Türkiye'ye yönelik bir tehdit geldi mi? Bu adamın PKK'lı teröristlere destek olmak, Tür­kiye'yi bölmek gibi bir hedefi var mı?

Suriye topraklarından tüm saldırılar Amerika'nın beslediği teröristlerden geliyor. Kilis'e atılan füzelerin menşei PKK'nın uzantısı olan terör örgütleridir.

Kim veriyor onlara bu roketleri? En başta Amerika veriyor!

Önceki gün Ankara'da Erdoğan ile 3 saat 15 dakika görüşen ABD Dışiş­leri Bakanı Rex Tillerson “ABD'nin Türkiye ile aynı doğrultuda çalış­ması için bir yol bulmak gereki­yor” diyor. İyi de… ABD kanlı terörist­lere silah ve para yağdırdıkça böyle bir yol bulunması mümkün mü?

NOT: Önceki gün bir operasyon geçiren Kılıçdaroğlu'na acil şifalar diliyorum. R.T.