Devlet Bahçeli, muhalefete muhalefet yapan ilginç bir siyasetçi!

Vatandaş seçimde ona ‘iktidara muhalefet yapsın' diye oy verdi. O ise saraya kapılanıp en sert sözlerle ana muhalefet partisi CHP'ye saldırmayı muhalefet zannetti.

Şimdi “Biz cumhur ittifakı yaptık, siz de cümbüş ittifakı yapın!” diyor.

Neden bunu yapıyor? Muhalefete muhalefet edip sarayın gözüne girmek için aklına geleni söylüyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sordular:

“Bahçeli'nin ağır saldırılarına ne diyorsunuz?”

Kılıçdaroğlu hiç kızmadan hafif bir tebessümle cevap verdi:

“Bahçeli bizi hedef almak istiyor. AKP sözcüsü gibi… Yani, AKP'nin söylemesi gerekeni Devlet Bahçeli söylüyor. Bu nedenle onu doğrudan muhatap almıyorum.”

Bahçeli'yi, Kılıçdaroğlu'nun yerine yardımcısı Bülent Tezcan muhatap alarak noktayı koyuyor:

“Cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan'ın yüzde 50 barajı geçememe korkusu var. Devlet Bahçeli'nin de MHP'nin yüzde 10 seçim barajının altında kalma korkusu var. Bu iki korku birleşmiş, ‘İttifak projesi' icat etmişler. Fakat iki korkudan bir doğru çıkmaz!”