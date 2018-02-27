Muazzez Abacı'yı ses sanatçısı olarak çok severdim, şimdi daha çok sevdim.

Sanatçı geçinen bir takım müsveddelerin âkil adamlık ve yalakalık yaptığı şu dönemde Abacı dedi ki:

“Safiye Ayla'yı çok kıskandım ama sesini ve şöhretini değil. Onlardan bende de var. Ben onun yerinde olmayı ve Atatürk'e şarkı söylemeyi çok isterdim. Safiye'nin yaşadığı o özel anları kıskandım ben.

İnanıyorum ki, ona şarkılar söyleseydim, Büyük Atatürk de ‘Muazzez, sen 100 yıl yaşa ve Cumhuriyet kadınlarına örnek ol' derdi.

Ben, sahnelerde onun sevdiği şarkıları okurken gözlerimi kapatırım ve karşımda beni dinleyen Atatürk'ü görürüm!”

Böyle diyor Muazzez Abacı. Sevgili okurlar… Atatürk'ü seven herkesi ben de severim.

Atatürk'ü sevmeyen, kim olursa olsun, ben de sevmem!

Atatürk'ü sevenler benim baş tacımdır.

3'üncü Cumhurbaşkanı Celâl Bayar'ın dediği gibi “Atatürk'ü sevmek ibadettir”

1986 yılında 103 yaşında ölen Celal Bayar ölümünden 4 ay önce kendisini ziyaret ettiğimde, daha önce söylediği bu sözü bana da söylemişti. Nur içinde yatsın.