CHP ve güven!

Bir yandan şehit cenazeleri yüreğimizi dağlarken, diğer yandan da iç sorunlarımız ruhumuzu sıkıyor, kalbimizi sıkıştırıyor.

Ulusça içinde bulunduğumuz üzücü durumdan kurtulmamızın tek yolu seçimden geçiyor.

Önümüzdeki yıl 3 hayati seçim var. 2019'un Mart ayında belediye seçimleri, aynı yılın kasım ayında Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri yapılacak.

Ülkede her geçen gün dertler batağına gömülüyoruz.

Siyasetin olumsuz tablosunu değiştirebilecek iki muhalif partiden daha güçlü olanı CHP… Fakat bu partinin kendi içinde birlik ve beraberlik yok. Son Kurultay'ın gösterdiği durum bu…

Parti bağları kopmuş, kader birliği diye bir duygu kalmamış, sevgi ve arkadaşlık gibi hasletler yıpranmış, zayıflamış…

Kurultay'da delegelerin çoğunun koltuk kapma peşinde koştuğu, CHP tabanında karşılığı olmayan gerici, bölücü, ayarı bozuk isimlerde de hâlâ ısrar edildiği görüldü.

CHP önce kendini yenilemeli, her kafadan ayrı bir ses çıkmamalı, fikir ve ideal birliği olmayan “akortsuz, başıbozuk bir topluluk” görüntüsünden kurtulmalı. Aksi halde seçmende asla güven yaratamaz!