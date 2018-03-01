Çirkin tahrik!

Nasıl bir toplum olduk? Bu ülkenin bir kısım insanları nasıl bu kadar acımasız, gaddar, kin ve nefret dolu hale geldi? Kimler zehirledi bunları?

Kendi ülkesinin insanlarına kin kusan, çarpık zihniyetli, dengesiz yaratıklar halkı birbirine düşürmek için ellerinden geleni yapıyorlar.

Akit TV'de “Gün Başlıyor” adlı programın sunucusu Ahmet Keser öyle bir lâf etti ki, düşman söylemez bunları…

Afrin'de sivillerin öldürülmesi iddialarını konu alan programda dengesiz sunucu:

“Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız. Nişantaşı, Etiler, di mi yani? Bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var” dedi.

Vay canına!

Bu sakat kafa, Cihangir, Nişantaşı, Etiler'de yaşayan vatandaşlarımızı açıkça hedef gösterdiği gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de hain ilan etti.

Sen kim oluyorsun ey zavallı? Kimsin ve kimin adına konuşuyorsun? Sana bunları söyleten efendilerin kimlerdir?

Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğu bir dönemde topluma nifak sokmanı kimler emretti?

İşin en üzücü yanı bu çarpık zihniyete iktidarın ve savcıların sessiz kalmasıdır!