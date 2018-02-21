Çocukların dramı!

Bir ülke hiç yönetilmese, bundan daha zor bir duruma düşemez!

Utanç rakamları her geçen gün büyüyor! Memlekette küçük yaştaki kız ve erkek çocuklara tecavüz olayları akıl almaz boyutlara ulaştı. Ülkemizden nasıl bu kadar sapık çıkabiliyor? İnsanın midesi bulanıyor!

İstismara uğrayan çocukların dramını Meclis'e taşıyarak araştırma açılmasını isteyen CHP Milletvekili Gülay Yedekçi'nin verdiği rakamlara göre; aile içi tecavüze uğrayan, çocuk yaşta evlendirilen ve cinsel istismarla karşılaşan çocukların sayısı son on yılda yüzde 700 arttı. Adliyelerdeki dört tecavüz davasından biri, küçük yaştaki kız ve erkek çocuklara tecavüzle ilgili!

Maalesef iktidar yıllardır bu konuyla gereği gibi ilgilenmiyor!

CHP lideri Kılıçdaroğlu dün Meclis Grubu'nda yaptığı konuşmada:

“Ailelere, kadın kardeşlerime sesleniyorum: 6 yaşındaki kız çocukları ile evlenilebilir diyenlere destek veren iktidara oy vermeyin. Biz, çocuk istismarına karşı en ağır cezayı getireceğiz!” dedi.

Çocuk dramı ülkeyi yönetenleri nasıl rahatsız etmiyor, anlamak mümkün değil!