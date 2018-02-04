Saçma bir tartışma hâlâ devam ediyor.

Sivri akıllı adamın biri (AKP milletvekili) Meclis'e bir yasa teklifi vererek şöyle demişti:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a ‘GAZİ' unvanı verelim.”

Aslında ciddiye alınmaması ve tebessüm edilip geçilmesi gereken konu hâlâ tartışılıyor!

O garip adamın yaptığına aslında ‘yağcılığın zirvesi' denir!

“Gazilik unvanı” Meclis'ten çıkacak bir yasa ile kazanılmaz, savaş meydanlarında kazanılır!

Onun kafasına bakacak olursak neredeyse “Şehitlik” unvanı da Meclis'ten çıkacak bir kanunla kazanılacak! Neyse ki ortada öyle bir garabet yok!

Nasıl şehitlik için vatan uğruna ölmek gerekiyorsa, gazilik için de savaş meydanlarında vuruşmak gerekiyor.

Bu gibi kutsal kavramların, kişisel çıkarlar için kullanılması, milli ve ulvi duygularla oynanması ancak (teklifi veren kişi gibi) çıkarcı siyasetçilerin işidir.

Gazi Mustafa Kemal sağ olsaydı onun gibilere ne cevap verirdi dersiniz?

Kesinlikle “Ulan” filan gibi lâflar kullanmazdı. Onun yanağını okşayarak “Çocuk, sen gaziliği çocuk oyuncağı mı sandın?” der, cehaletine gülerdi!