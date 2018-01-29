Gerçeklerin peşinde…

Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan:

“Mahallede bir zanlı yakalandığı zaman o güne kadar işlenen bütün suçlar onun üzerine yıkılırdı” diyor ve acı acı gülümseyerek ekliyor:

“Şimdi, günümüzün Türkiye'sinde yoldan kim geçerse geçsin, eğer muhalifse, her an FETÖ'cü olabilir. Bugünün iktidarı kendisinin aksine bir söylem istemiyor. OHAL, kamu güvenliği sağlanması için çıkarılırdı ama şu anda siyasi çıkarlar uğruna kullanılıyor. Son derece yanlış!”

Sadettin Tantan'ın, SÖZCÜ muhabiri Hande Zeyrek'le yaptığı söyleşideki değerlendirmeler ülkemizin gerçeklerini yansıtıyor.

Eski yılların istihbaratı güçlü, ünlü bir Emniyet Müdürü ve İçişleri Bakanı olan Tantan, SÖZCÜ hakkında da:

“SÖZCÜ Gazetesi halkı bilgilendirme görevine sonuna kadar devam etmelidir. SÖZCÜ'nün kimseden çekineceği bir şey yoktur” diyor.

Biz de öyle yapıyor ve okurlarımızı en doğru şekilde bilgilendirmeye çalışıyoruz.

İktidara şirin görünmek ve ondan nemalanmak gibi bir derdimiz yok. Biz gerçeklerin peşindeyiz ve yasal eleştiri hakkımızı kullanıyoruz.