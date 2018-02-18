İftiracılar!

Adı gibi küçük biri, Cem Küçük, yine SÖZCÜ' nün sahibi Burak Akbay'ı ve ben de dahil olmak üzere tüm SÖZCÜ yazarlarını diline doladı. Vah zavallı!

Bu küçük adam, savcılara çok açık yağcılık ve yalakalık yaptıktan sonra hepimize saçma sapan iftiralarla yine kin kustu.

Sanıyorum psikolojik sorunları var. Korku içinde. Çünkü bir zamanlar Feto'yu yağlayıp ballıyordu. Şimdi FETÖ'cülükle suçlanmaktan korkup FETÖ karşıtıymış gibi saldırgan bir tutum sergiliyor.

Aynı Cem Küçük mahkemede tanıklık yaparken “Namusumla söylüyorum, SÖZCÜ, FETÖ ile işbirliği yaptı denemez” diye ifade vermişti. Şimdi tam tersini söylüyor. Nasıl bir namustur bu?

Böyle hasta ruhlu kişilere ancak Amerika'ya hizmet etmek için yemin edip ABD vatandaşı olan Mücahit Ören gibi gazete patronları iş verir.

Türkiye Gazetesi'nin sahibi Mücahit Ören, ABD vatandaşı olurken ettiği yemin gereği Cem Küçük gibileri çalıştırır, onlara sütun açar, böyle iftiralar yağdırır.

NOT: Bu konuya TOKMAK-2 sütunumda devam ediyorum.