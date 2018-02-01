Neden böyle olduk? Neden sürekli, kavga halindeyiz?

Niçin sinirlerimiz yay gibi gergin? Niçin birbirimize kötü kötü bakıyoruz?

Toplumumuzun yapısı değişti. Yiğit, mert, delikanlı insanlarımızın karakteri, hırçın, aksi, kavgacı ve küfürbaz oldu. Neden?

Türkçemizde gerçekçi bir deyim vardır: “Balık baştan kokar!” denir. Bu cümle çok şey ifade ediyor.

Ülkeyi yöneten siyasetçiler birbirlerini yerlerse, en saygı duyulması gereken makamda oturan kişi siyasi rakibine “Ulan” diye bağırırsa, sonuçta olacağı budur.

Onu örnek alan toplum gerilir, halk bölünür, insanlarımız düşman kardeşler haline gelir!

Oysa siyaset, tüm milleti kucaklayarak insanlar arasında sevgi oluşturma, onları birleştirme sanatıdır.

Ona buna çatarak, içte ve dışta karşı düşüncedeki herkese bağırıp posta koymak, ağır sözlerle insanları tahrik edip yıkıcı siyaset yapmak kesinlikle bir fayda getirmez!

Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz.

Ey siyasiler! Ey ülkeyi, yönetenler! İçte ve dışta düşmanlar her yanımızı sarmış durumda… Lütfen kavgayı bırakın artık!