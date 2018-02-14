Lâfta kalmasın!

Ege'de işgal edilen 18 Türk adası konusunda yazdığım köşe yazılarının haddi hesabı yok. O kadar çok yazdım ki…

Her yazımda, Yunanistan'ın adalarımızı zorbaca işgal etmesini kınarken, bizim iktidarın bu işgallere karşı şaşılacak bir şekilde sessiz kalmasını da eleştirdim.

Nihayet dün ilk defa ciddi bir ses çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP grubunda yaptığı konuşmada Yunanistan'a sert çıktı.

Niye bunca yıl sessiz kaldı, neden bu kadar gecikti, bilmiyorum ama başlangıç olarak bu da iyidir. Şöyle dedi:

“Kıbrıs'ta ve Ege'de haddini aşanları yanlış yapmamaları konusunda ikaz ediyoruz. Kıbrıs açıklarında faaliyet gösterenlere hadlerini aşmamalarını tavsiye ediyoruz.

Bunların efelikleri bizim ordumuzu, gemilerimizi, uçaklarımızı görene kadardır!

Bizim için Afrin neyse Ege'deki, Kıbrıs'taki haklarımız da odur. Savaş gemilerimiz, Hava Kuvvetlerimiz, gerektiğinde her türlü müdahaleyi yapmak için yakın takipteler.”

Kıbrıs'tan sonra Ege sorununun da ele alınması tabii ki olumlu bir gelişmedir. Ancak, vatandaş olarak devamını bekliyoruz. Bu önemli çıkış sadece lâfta kalmamalı!