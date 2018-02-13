Man Adası belgeleri

CHP lideri Kılıçdaroğlu vergi cenneti “Man Adası” ile ilgili bir para trafiğini açıklamış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu, dünürü ve eniştesinin de aralarında bulunduğu beş kişinin Bellway adlı yabancı şirkete para gönderdiklerini ileri sürmüştü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı soruşturma sonunda Man Adası'na para yollanmadığını, tam tersine Man Adası'ndan Türkiye'de adı geçen kişilerin hesaplarına para geldiğini tespit etti ve belgelerde yasa dışı bir şey olmadığını belirterek takipsizlik kararı verdi.

Buraya kadar her şey normal ama havalelerin büyüklüğü dikkati çekiyor. Gelen paraları şöyle özetleyebiliriz:

Ziya İlgen'in hesabına toplam 3 milyon 750 bin dolar,

Mustafa Erdoğan'ın hesabına toplam 3 milyon 750 bin dolar,

Osman Ketenci'nin hesabına toplam 2 milyon 250 bin dolar,

Mustafa Gündoğan'ın hesabına toplam 1 milyon 500 bin dolar,

Burak Erdoğan'ın hesabına toplam 3 milyon 750 bin dolar.

Geldiği tespit edilerek açıklanan paranın toplamı 15 milyon dolar. Vatandaş şimdi bu büyük paraların nasıl kazanıldığını merak ediyor. Lütfedip açıklarlar mı acaba?