Merkel abla!

Doğrusu Alman vatandaşı olmak varmış!

Alman Devleti yurttaşlarını o kadar güzel koruyor ki; hiçbir yerde, hiçbir zaman onları yalnız bırakmıyor!

Alman yönetimini pek sevmem ama bu davranışları takdire değer.

Başbakan Merkel ile ilişkilerimiz limoni. Türkiye'ye karşı iyi niyet beslemiyor. Fakat hakkını teslim etmek lâzım, kendi vatandaşlarını iyi koruyor, onları yalnız ve çaresiz bırakmıyor.

İşte son örnek! Terörist ve ajan ilan edilerek 18 yıl hapsi istenen Alman vatandaşı Deniz Yücel'i tereyağından kıl çeker gibi hapisten çıkardı. PKK'lı terörist olmakla suçlanan Die Welt Gazetesi muhabiri Deniz Yücel aynı gün Berlin'den yollanan özel uçakla Almanya'ya uçtu gitti.

Tüm bu olayların, Almanya Başbakanı Merkel'in, Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım'la yaptığı görüşmeden sonra gerçekleşmiş olması ortada bir pazarlık olduğunu gösteriyor.

Başbakan Binali Bey Almanya gezisi sırasında “Hayırlı haberler bekliyorum” diye boşuna konuşmamış. Peki, pazarlık nedir? Leopard tankları mı? Bunu bilmiyoruz!

Bayan Merkel hapisteki diğer gazetecilere de ablalık yapsa ne iyi olur, değil mi?