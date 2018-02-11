Milli çıkarlar ve öfke!

Türkiye çok kritik, çok zor günler yaşıyor. Böyle bir dönemde ulus olarak birlik ve beraberlik içinde olmalıyız, değil mi?

Aklın yolu bu ama ülkeyi yönetenler nedense insanlarımızı karşıt gruplara ayırmaya devam ediyor. Kendi içimizde birlik sağlayamazsak dış düşmanlara nasıl karşı koyabiliriz?

İktidar hep bir hasım yaratarak ona saldırıp kendi tabanına mesajlar yolluyor. Hedef çoğu zaman CHP ve CHP Genel Başkanı oluyor…

Bu arada eleştiriye tahammül edemedikleri için muhalif basına da veryansın ediyorlar.

Şimdi Türkiye Barolar Birliği ile Türk Tabipleri Birliği hedefe konulmuş durumda… Tabipler Birliği'nin “Savaşa hayır!” bildirisinin sakıncalı yanları olabilir ama bu kişisel hatadır ve bunu yapan yöneticiler zaten hesap veriyor. Koca kurum neden suçlanıyor?

Ya Türkiye Barolar Birliği?

Bu kuruluş Türkiye'nin bağımsızlığını, vatanın bütünlüğünü ve Türk Ulusu'nun birliğini savunur. Bütün suçu Erdoğan'a muhalefet etmektir. Bu yüzden adının başındaki “Türkiye” sözcüğü kaldırılarak cezalandırılmak isteniyor. Yazık!

Milli çıkarlar kişisel öfkelere kurban edilmemeli!