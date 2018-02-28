Mühürsüz oy sevdası!

“Bedava sirke baldan tatlıdır” diye bir özdeyişimiz vardır.

Referandumda geçerli sayılan mühürsüz oylarla kazanmanın iktidara tatlı geldiği anlaşılıyor!

Kamuoyunda “Oh ne güzel! Doldur mühürsüz oyları, kazan seçimi” diye yoğun biçimde eleştiriler yapılıyor, Yüksek Seçim Kurulu ağır şekilde suçlanıyor ama boşuna! İktidarın, önlem almak yerine “Mühürsüz oyları yasallaştırmak için” Meclis'e verdiği kanun teklifi komisyonda görüşülmeye başlandı!

AKP'nin, siyasi partilerin ittifak adı altında seçim koalisyonu yapmalarına imkân tanıyan “298 Sayılı Seçim Yasası”nda değişiklik teklifinde, bundan sonraki her seçimde mühürsüz oyların da geçerli sayılacağı hükme bağlanıyor!

Yasa teklifinde “Sandık kurullarının ihmali sonucu mühürlenmemiş zarflar geçerli sayılacaktır” deniliyor.

Böylece Yüksek Seçim Kurulu şaibeden ve “Yasaları çiğnedi” şeklindeki ağır suçlamalardan kurtarılmak isteniyor.

Demek ki ülkenin kaderini yine mühürsüz oylar tayin edecek!

2019 seçimlerinde mühürsüz oy patlaması olacağını söylemek sanırım falcılık olmaz!