Siyasi şova dönüştürmeyin!

Afrin harekâtını pür dikkat izliyoruz. Kalbimiz askerlerimiz için çarpıyor, benliğimiz onlar için heyecanlanıyor. Mehmetçik başarılı oldukça onur ve huzur duyuyoruz.

Bu harekât tüm milletin, bütün Türkiye'nin harekâtıdır. Afrin'de vuruşanlar, bu ülkenin bağrından çıkan kahramanlardır.

“Zeytin Dalı Harekâtı” hiçbir partiye mal edilemez. Siyasetçiler bu askeri başarıdan kendilerine çıkar sağlama teşebbüsüne girişmemeli…

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ'ın tespiti doğrudur:

“Türk Ordusu'nun operasyonları bir partinin değil, bütün Türk Milleti'nin operasyonudur. Afrin'e askeri harekâtı bir siyasi partinin operasyonu gibi göstermek askerlere hakarettir!”

Amerika Başkanı Trump'tan sonra, Fransa Devlet Başkanı Macron da saçmalayarak: “Eğer bu operasyon teröristlere karşı mücadeleden çıkıp bir işgal operasyonuna dönüşürse bizim için büyük bir sorun haline gelir” dedi.

Hani bir lâf vardır: “Yüz verirsen deliye, gelir sıçar halıya!” denir. Fransa Devlet Başkanı Macron da öyle… Kanlı işgalci, sömürgeci Fransa ile Türkiye'yi karıştırdı herhalde!