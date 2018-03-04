Son teröriste kadar!

Afrin'den gelen şehit haberleri yürek­lerimizi dağlıyor.

Operasyonda düne kadar toplam 41 şehidimiz oldu.

Hayatlarını bu ülke, bu millet için feda ettiler. Vatan onlara minnettardır.

Askerlerimize yardımcı olan Özgür Suriye Ordusu da 116 kayıp verdi. Onlar da kendi vatanları için çarpışıyor.

Türk askeri, Türk Milleti'nin onuru, egemenliği için vuruşur, “Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır” diye düşünerek canını vermekten çekinmez.

Afrin'i ele geçirmeye az kaldı.

Batı ülkelerinin verdiği modern silah­larla direnen teröristlerin kaybı düne kadar 2516…

Afrin'den dönüş yok! Son terörist de yok edilinceye kadar operasyon devam edecek.

Başta Amerika olmak üzere Avrupa Birliği'nin Almanya ve Fransa gibi iri ülkelerinden çatlak sesler çıkıyor. Bunlar Afrin operasyonunun bitirilmesini istiyor, baskı yapıyorlar.

Ne diyelim size ey Amerika, Al­manya, Fransa! Bu kadar bencillik, böylesine hainlik olmaz ki!

Türkiye sınırlarının güvenliği için çarpışıyor, çıkarcı ülkeler de teröristleri ahlâksızca koruyor, onlara silah veriyor! Lânet olsun!