Tehlike büyüyor!

Dost kim, düşman kim?

Amerika dost mu?

Avrupa Birliği dost mu?

Arap ülkeleri ve dünyanın diğer devletleri dost mu?

Söylemesi üzücüdür ama bunların hiçbiri Türkiye'nin dostu değildir.

Sen güçlüysen, sana ihtiyaçları varsa, bir çıkar umuyorlarsa, herkes dostundur. Bunun ötesinde dostluk yoktur!

İşte Amerika! Kâğıt üzerindeki kayıtlarda adı dost diye geçer ama gerçekte kesinlikle dost değildir. Sadece çıkarcı, avantacı, güçlü bir ülkedir. Menfaati varsa senin dostundur.

Aksi halde düşmanının dostu olur!

İşte son olay! Türk askerinin Afrin'den sonra hedefinin Menbiç kenti olduğu açıklandı. Fakat Menbiç'te teröristlerden başka Amerikan güçleri de var ve terör çetesini koruyorlar!

Bizim siyasiler ısrarla “Menbiç'i de teröristlerden arındıracağız” diyor ama Amerikalı askerler oradayken bunu nasıl yapacaklarını söylemiyorlar. ABD'li General Joseph Votel “Menbiç'ten ayrılmayacağız” diye kesin konuştu. Şimdi ne olacak? Amerika'ya savaş mı ilan edilecek?

Ortadoğu, fitili ateşlenen bir bombaya benziyor ve tehlike her geçen gün büyüyor. Allah yardımcımız olsun!