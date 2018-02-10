Tehlikeli kriz!

Türk-Amerikan ilişkilerinde derin bir kriz yaşanıyor.

Ben kendi adıma Amerikan halkına ve Amerikan kültürüne sempati duyarım ama Amerikan yönetimlerine asla güvenmem ve ABD başkanlarını da hiç sevmem!

Gelmiş geçmiş tüm başkanların en iyisi bile, kıyıcı, çıkarcı, can alıcı, kan emici olmuştur! Dünyanın neresinde bir belâ varsa orada Amerika'nın da parmağı vardır.

Şimdi bu kanlı yönetim Suriye'de, PKK'nın uzantısı YPG/PYD'li teröristlerle işbirliği yaparak melanetlerine devam ediyor!

Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon'un önemli generallerinden Paul E. Funk önceki gün Menbiç'te Amerikan askerlerini ve teröristleri ziyaret etti. Kendisine “Türkiye Menbiç'e müdahalede kararlı. Amerikan askerlerini çekecek misiniz?” diye bir soru yöneltildi. General Funk küstahça bir tavırla:

“Türkiye'nin tehditlerinden endişelenmiyorum. Benim işim savaşmak!” dedi. Bu, çirkin bir tehdit ve meydan okumadır!

İki NATO ülkesi Türkiye ile Amerika'nın Menbiç'te çarpışması zayıf bir ihtimaldir ama (Allah korusun) böyle bir durumun gerçekleşmesi 3'üncü Dünya Savaşı'nın “start fişeği” olabilir!