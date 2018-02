Önceki gün Anıtkabir'de ilginç bir manzara vardı. Türkiye'nin her yanından gelen binlerce avukat, cübbeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etmiş, Ata'nın manevi huzurunda saygı duruşunda bulunmuştu.

Şimdi siz, Ata'yı seven, onun ilkelerine bağlı, demokrasiyi, laik cumhuriyeti ve devrimleri savunan bu insanları sevmez misiniz?

Ben Atatürk'ü seven herkesi severim.

Halkın avukatı Türkiye Barolar Birliği'nin adından “Türkiye” sözcüğü çıkartılmak isteniyor. Kim istiyor bunu? Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan… Neden istiyor? Türkiye Barolar Birliği kendisine biat etmedi diye…

Türkiye Barolar Birliği siyaset üstü tarafsız bir kuruluştur. AKP Genel Başkanı'na neden bağlılık göstersin ki?

Bu kuruluşa “Türkiye” adı yakışmıyormuş! Oysa Türk ve Türkiye adı, Atatürk'ü seven, ona saygı duyan her kuruluşa yakışır.

Eskişehir'deki 53 yıllık Atatürk Stadı yenilendikten sonra Atatürk adı silindi. Neden? Eskişehir Spor Kulübü Başkanı Halil Ünal “Cumhurbaşkanımıza danıştık. Stada Eti adının yakışacağını söyledi. Biz de öyle yaptık” diyor. Buyurun size iktidarın Türk ve Atatürk sevgisi?!