Utanmazca sözler!

Dünyanın şu garip haline bakın! Kurt sanılanlar kuzu gibi olurken, kuzular kurtlaşıyor!

Misal mi istiyorsunuz? İşte Yunanistan Başbakanı Çipras… Türkiye'ye bakıp bakıp “Meee” diyor, bizi korkuttuğunu sanıyor!

Çipras Efendi, İsviçre'deki Davos forumunda Türkiye hakkında sert konuşarak:

“Ege'de tahmin edilemeyen agresif (saldırgan) askeri hamleler yapan bir komşuyla uğraşmak zorunda kalıyoruz!” dedi.

Yaa Çipras Efendi… Saldırgan kim? Sen Ege'de 18 Türk adasını zorbaca işgal ederken sana “Kışt” diyen mi oldu? Sen 18 adamızı çalarken, bizim siyasiler kuzuların sessizliğine bürünmedi mi?

Defalarca yazdık, bağırdık, çağırdık ama siyasilerimizi uyandıramadık. Sen de şimdi kalkmış “Türkiye saldırgan komşu” diyorsun. Eğer Türkiye, senin dediğin gibi saldırgan olsaydı, 18 adasını sana kaptırır mıydı be adam?

Hiç merak etme… Ege'de bu devran, bu uyku hali mutlaka geçecek, arsızca işgal edilen Türk adalarını günün birinde geri alacak yürekli siyasetçilerimiz de ortaya çıkacaktır. Haberin olsun, bu iş bitmiş değil!