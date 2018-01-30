Erdoğan yine Lozan'ı diline doladı. Neredeyse “Lozan Antlaşması'nı kabul etmiyorum” diyecek! Mısıroğlu gibi püsküllü takkeli, garip kişileri “Tarihçi” kabul edip sarayında ağırlarsa, Erdoğan'ın böyle yanılgıya düşmesini yadırgamamak gerekir.

Lozan, Türkiye'nin TAPU SENEDİ'dir. Eğer Lozan olmasaydı Türkiye uluslararası alanda yapayalnız kalırdı. Bugünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi…Din kardeşimiz denilen Arap ülkeleri bile suratımıza bakmazdı!

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na çatarak “Adaları siz verdiniz, siz! Sizin partinizin başında olanlar verdi (Atatürk ile İnönü'yü kastediyor) ve şimdi tarihi dosyaları hazırlatıyorum” diyor, zahmet ediyor!

Erdoğan'ın sözünü ettiği 12 Ada, Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan 10 yıl önce Osmanlı Devleti tarafından padişahın onayıyla İtalya ve Yunanistan'a verildi. Bizim bahsettiğimiz 18 ada ise 2004 yılına kadar Türkiye'nin egemenliğinde idi. Yunanistan o Türk adalarını işgal etti ve AKP iktidarı buna “gık” bile demedi!

Bahsi geçen 18 ada Türk toprağıdır ve o adalarda Yunan işgaline son verilmelidir!