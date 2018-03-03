“Yok” diyorlarsa “Var” demektir!

Sevgili okurlar… Sevgili seçmenler… Ve sayın muhalefet partileri…

Bir baskın seçime hazır olun!

2019'daki Cumhurbaşkanı, milletvekili ve belediye seçimleri, büyük bir ihtimalle erkene alınacak!

Nereden mi çıkardım bu sonucu?

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ kesin bir ifadeyle:

“Erken seçim olmayacak!” dedi de ondan…

Uzun yıllara dayanan tecrübemle söylüyorum ki, bir iktidar sözcüsü “Yok” diyorsa “Var” demektir! Siyasetin dili budur!

Bozdağ, erken seçim tartışmalarına ilişkin hükümetin seçim çalışması olmadığını belirterek “Türkiye'de seçimler vaktinde yapılacak” dedi.

1950 yılından bu yana geçen 68 yıllık süre içinde hangi hükümet “Erken seçim yok!” dediyse bunun tersi olmuş, iktidar baskın seçimle muhalefeti gafil avlamak istemiştir.

Bunun istisnasını hatırlamıyorum ve uzun yılların tecrübesine dayanarak “Erken seçim yüzde 99 ihtimalle olacak” diyorum.

NOT: “Hasret Düştü Gönlüme” diyerek dün köşe yazılarına başlayan sevgili Bekir Coşkun'a “Aramıza yeniden hoş geldin” diyorum. R.T.

