Dumlupınar Atatürkçüleri bekliyor!..

Dumlupınar'ın makus talihini değiştirecek güzel haberi dün sabah evden çıkarken aldım.

Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Dumlupınar İlçesi'nde gelecek yıldan itibaren bir meslek yüksek okulunun eğitim faaliyetine başlayacağını, bu amaçla yeni öğretim üyeleri alınacağını açıkladı.

Karar sevindirici ama henüz bu okulun gerektirdiği bina yapılmış değil!

Bu sorunu da tıpkı Ankara Yenimahalle'nin değerli Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın, Dumlupınar'a armağan edeceği sosyal tesis örneğinde olduğu gibi, yine biz Atatürkçülerin çözmesi gerekiyor.

Peki niçin Atatürkçüler?..

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Anlatayım:

Dumlupınar'da kazanılan eşsiz zafer sadece Mustafa Kemal'in askeri dehası ve ona inanmış silah arkadaşlarının imzasını taşıyor da ondan!..

Malum zihniyet Dumlupınar Başkomutanlık Meydan Muharebesi için Çanakkale'dekine benzer efsaneler üretemiyor! Örneğin o yıllarda tarihi yarımadada hiç ağaç bulunmamasına karşın “Ormanlardan aslanlar çıktı ve düşmana saldırdı” diyemiyor! Dumlupınar Zaferi'ni, yine Çanakkale'de olduğu gibi bulutlardan inenlerin kazandığıyla ilgili hikayeler uyduramıyor. Kısacası Çanakkale'de Mustafa Kemal'i yok sayan bu zihniyet, ne yaparsa yapsın Dumlupınar'da Atatürk'ün varlığını ve muhteşem dehasını inkar edemiyor.

O nedenle Mustafa Kemal'i unutturmaya çalışıyor.

Ve o nedenle yıllardır Dumlupınar'ı kaderiyle baş başa bırakmayı tercih ediyor…

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Şu listeye bakar mısınız?

Bursa Atatürk Stadyumu'nun adı Timsah Arena,

Antalya Atatürk Stadyumu'nun adı Antalya Arena,

Afyon Atatürk Stadyumu'nun adı Afyon Arena,

Eskişehir Atatürk Stadyumu'nun adı Eti Stadyumu,

Antakya Atatürk Stadyumu'nun adı Hatay Arena,

Konya Atatürk Stadyumu'nun adı Torku Arena,

Kayseri Atatürk Stadyumu'nun adı Kadir Has Stadyumu,

Rize Atatürk Stadyumu'nun adı Çaykur Didi Stadyumu olarak değiştirildi!..

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Yani tümünden Atatürk adı silindi!..

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İşte bu nedenle “Dumlupınar'daki yüksek okulu da Atatürkçüler yapmalı” diyorum…

Malum zihniyetin Atatürk'ü ve her şeyimizi borçlu olduğumuz o muhteşem zaferi hatırlatacağı için Dumlupınar'ı şanına yaraşır görünüme kavuşturmayacağını biliyorum!..