Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kahraman askerin bir benzeri yoktur!..

Dünkü SÖZCÜ'nün manşetini sanırım siz de gözyaşları arasında okumuşsunuzdur.

Geçen hafta 8 yiğidimizin şehit düştüğü Afrin'deki çatışmada “Komutanım bizim jetler bulunduğumuz yeri vursun… Gerekirse biz şehit oluruz, ama o hainler gebersin” diyen Konyalı şehit astsubay Abdullah Taha Koç'la ilgili haberi okurken yıllar öncesine gittim. Kore Savaşı sırasında yaşanan ve bilenlere “Bu askerin dünyada bir benzeri yoktur” dedirten o kahramanlık destanını hatırladım:

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Yıl 1950…

Kuzey ve Güney Kore arasındaki savaşın başlamasından bir ay önce Türkiye'de iktidar olan Demokrat Parti Hükümeti, Meclis'in onayına gerek görmeden, Güney Kore'ye 4500 kişilik bir tugayın gönderilmesine karar veriyor. İktidar bununla, Sovyet tehdidine karşı bir an önce NATO'ya girmenin amaçlandığını açıklıyor.

Böylece Türkiye, ABD'den sonra binlerce mil ötemizdeki bu savaşa kara kuvveti gönderen ilk devlet oluyor!..

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1951 yılının 22 Nisan'ını 23 Nisan'a bağlayan gece, saat 23:30 suları…

Üsteğmen Mehmet Gönenç yaralı olarak yattığı yerden telsizle topçu taburuna şu mesajı geçiyor:

‘Dört tarafımız kuşatıldı. Şehidimiz çok. Telsizcimiz de şehit oldu. Koordinatları veriyorum; topçu bataryalarını buraya yönlendirin!..'

Topçu İrtibat Subayı Refik Soykut duyduklarına inanamıyor, şaşkınlık içinde ne yapacağına karar veremiyor. Güçlükle; ‘Ama top atışı yapmamızı istediğin yerde şu anda siz varsınız' diyebiliyor.

Aldığı yanıt şaşkınlığını doruğa çıkarıyor:

‘Evet, doğru!.. Bilerek söyledim! Çünkü biz düşmana esir olmak istemiyoruz. Bizi onlara teslim etmeyin! Kendi ateşimizle şehit edin! Bu size vasiyetimizdir!..'

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Telsiz konuşmalarını Topçu Tabur Komutanı Yarbay Kurtay, Binbaşı Ahsen Soya, Lemi Eralp, Yüzbaşı Alaaddin Haydaroğlu da dinliyor.

Komuta heyeti kısa sürede kahraman subayın vasiyetini yerine getirmeye karar veriyor!

Derken tüm toplar ateşleniyor, her zaman gümleyen bataryalar o gece adeta hıçkırıyor!..

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Ağır sonuç: 5 subay, 3 astsubay ve 58 er şehit, 35 yaralı 105 de kayıp!..

Şehitler arasında çatıştıkları yere top atışı yapılmasını isteyen kahraman Üsteğmen Mehmet Gönenç de bulunuyor!..

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Demem o ki;

Dünyanın hiçbir ordusunda şehit düşeceğini bilerek bulunduğu yerin koordinatlarını verip, düşmanın imha edilmesini isteyen bir asker yoktur!…

O nedenle ey Türkiye'yi yönetenler!

Ülkemizin en büyük zenginliği olan bu askerin kıymetini bilin! FETÖ kumpaslarının yanı sıra, 15 Temmuz hainlerinin caydırıcı gücüne büyük zarar verdiği kahraman ordunun gelenekleri ve hiyerarşik yapısıyla oynamayı bırakın!..