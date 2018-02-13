Yaşadınız! 7 yıldız cezaevi konforu geliyor!..

Hadi gene iyisiniz!..

Artık hapishanelerden şikayet etmek, “üst üste yatıyoruz” diye sızlanmak, tuvaletlerini, koridorlarını, banyolarını eleştirmek yok; hepsi tarihe karışıyor!.. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz, büyük müjdeyi verdi:

-140 yeni hapishane geliyor!..

Hem gıcır gıcır hem ultra modern, üstüne üstlük otel rahatlığındaki bu cezaevlerinin 40 tanesi ise bu yıl sonuna kadar faaliyete geçiyor!..

En iyisi baştan anlatayım… TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu geçen gün Şaban Bey'i davet etti, “Neler oluyor cezaevlerinde?” diye sordu. Şaban Bey de bi güzel anlattı tabii… Şu anda hapishanelerde tam tamına 235 bin 888 tutuklu ve hükümlü bulunuyor (Bu rakam son beş gün içinde değişmiş olabilir, malum hakaret suçları var. Hainler var. Var oğlu var yani…)

Bu kadar tutuklu, hükümlü olunca ne oluyor peki? İstiap haddi taşıyor, ne olacak; tam 27 bin mahkum cezaevlerinde “kapasitenin üzerinde” yatıyor!.. Peki bu mahkumlar, yatak dahi olmadan nerede yatıp kalkıyor, hangi şartlarda, nasıl barınıyor? Muhterem genel müdür bu konuda komisyonla ve dolayısıyla biz sıradan insanlarla bilgi paylaşmadı!..

Ancak 140 “yeni ve modern” hapishane inşaatının sürdüğünü, bunlardan 40 tanesinin yıl sonuna kadar faaliyete geçeceğini müjdeledi!..

-Daha iyisi Şam'da kayısı yani!..

845 mahkuma 1 doktor!..

Komisyon üyeleri sordu, Şaban Bey kendi istediklerini anlattı kısacası!..

Örneğin, bir üye hasta tutuklu ve hükümlülerin tedavi edilemeyişine dair şikayetleri sordu, genel müdür hapishanelerdeki doktor sayısını anlattı!

Buna göre 235 bin 888 hükümlü ve tutuklunun bulunduğu hapishanelerde yalnızca 8 kadrolu doktor bulunuyor, iyi mi! Kadrosu başka kurumlarda olup da hapishanelere servis veren (artık ne kadar verebiliyorsa) doktor sayısı ise 271…

-Kısacası her 845 mahkuma sadece 1 doktor düşüyor!..

Bir başka üye, çocuk ve kadın mahkumların durumunu sordu. Şaban Bey sayıları vermekle yetindi; tüm hapishanelerde bulunan çocuk mahkum sayısı 2 bin 979, kadın mahkum sayısı ise 9 bin 700. Anneleri ile birlikte tutulan çocuk sayısı ise 650! Bir de hamile mahkumlar var, sayısı 65. Peki bu mahkum kadınların en azından suçu daha hafif olanlar doğurup sonra gelse olmuyor mu?..

-Demek ki olmuyor!..

Örneğin, üyelerin birlikte incelediği Maltepe Ceza ve İnfaz Kurumu Kampüsü içinde yer alan açık, 2 No'lu L Tipi Kapalı ve Çocuk Cezaevi'ne ilişkin raporda durumun ne merkezde olduğu gayet çarpıcı biçimde ortaya çıkıyor:

-440 kişilik hapishanede toplam bin 922 mahkum kalıyor; yani kapasite neredeyse beş misli aşılmış durumda!.. Koğuşlarda bulunan ranzalar 4 misli artırılarak kapasite artırılmış; yani neredeyse koyun koyuna bir durum!.. Kapasite dışı bin 500 mahkum bazı günlerde yemekhaneye getirilen ranzalarda yatıyormuş, rapor öyle diyo!.. Buna karşılık kurumun mahkumların ziyaretine gelenler için 2 bin 500 araçlık cillop gibi otoparkı var, yaa!..

15 günde bir saat spor!..

Rapor gerçekten ibretlik…

Örneğin, Maltepe Hapishanesi'nde mahkum başına sıcak su miktarı 50 litre ile sınırlandırılmış; artık nereni istersen yıkayabilirsin, o kadar yani!..

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri AKP'li Fatma Benli, Mehmet Metiner, CHP'li Veli Ağbaba, HDP'li Sibel Yiğitalp'in altında imzası bulunan rapordan bazı örnekler vermem gerek:

-Yetişkin koğuşlarında yüksek düzeyde diş doktoru ihtiyacı bulunuyor. Diyeceksiniz ki “Kardeşim normal doktoru buldun da, diş doktoru mu eksik kaldı!” Son derece haklısınız…

-Mahkumlara spor izni 15 günde bir saat! Tepe tepe kullansınlar valla!..

-Kurum idaresi OHAL KHK'larında yer alan hükümleri mahpuslar aleyhine kullanıyor!..

-Açık görüşler, yani aileleriyle yüz yüze görüşmeler iki ayda bir yapılıyor!..

-Hastaneye sevk günlerce gecikebiliyor. Mektuplar gecikiyor. Sosyal ve kültürel haklardan son derece sınırlı faydalanılabiliyor…

Dışardaki biri için anlaşılması epey zor şeyler olabilir; içerdeki için nasıl yaşamsal sorunlar olduğunu, hapishanede yakını olan birine sorun lütfen!..

Allah'tan Şaban Bey'in müjdelediği gibi yepyeni, lüks, modern hapishaneler yolda… Pek sevinçli bir durum yani… Artık kapasite sorunu filan da olmayacak!.. Yeni gelenler için de bol yer mevcut olacak..

-Yat, yatabildiğin kadar!..