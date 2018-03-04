Kafa kafaya

Sevgili okuyucularım,

Perşembe akşamı Vodafone Arena'da müthiş bir derbiye şahit olduk. Herhalde Fırat Aydınus'un yönettiği en zor maçlarından biriydi bu derbi. Müsabakaya her iki takım da çok süratli başladı. Geçen pazar günkü lig maçında Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısında aldığı 3-1'lik skor Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçına da yansımıştı. Her iki takımın futbolcuları sahada adeta psikolojik bir savaş yaptılar. Negrado'nun harika golüyle öne geçen Kartal daha sonra yediği gollere engel olmayınca 2-1 yenik duruma düştü. Sonrasında oyunda yaptığı baskıyla birlikte golü bulunca 2-2'lik eşitlik sağlandı. Sarı lacivertli takım kendi sahasında oynanacak müsabaka için avantaj kazanmış oldu.



Kartlar havada uçuştu

Oyun boyunca kartlar havada uçuştu. Fırat Hoca keşke her iki takımın kaptanını maç bu kadar alevlenmeden yanına davet edip sahanın sükuneti açısından nahoş olaylar olmasın diye uyarsaydı. Alper Potuk, Volkan ve Ricardo Quaresma oyun dışı kalarak takımlarını sahada yalnız bıraktılar. Beşiktaş üç kupada da Cenk Tosun ile süper giderken, Bayern Münih'e 5-0 yenilip Avrupa'daki mücadelesinde işi çıkmaza soktu. Ligde ise büyük iddiası var ama üst tarafta da kıran kırana bir puan mücadelesi var. Ziraat Kupası'nda ise dünkü maçtan sonra ikinci maç ne olur bilmem! Ama açık bir şekilde Tosun Paşa'nın yokluğu belli oluyor. Ben başkan olsaydım; ülkemizin en iyi oyuncusunu üç kupada da iyi giderken satmazdım. Kulüplere ticari yerleşikler olarak bakmak doğru olmadığı gibi son yıllarda bu konuların iyice abartıldığını görüyorum. Sonuç mu? Tosun Paşa gitti! Yerine de maalesef bir başka paşa gelmedi. Şubat ayında TV8'de ‘Survivor' başladı. Kanallar rekabetinde (AB) kategorisinde, prime time'da Star TV zirveyi yine kucakladı. Star TV yeni başlattığı dizilerle zirve yarışında istikrarlı yürüyüşünü sürdürüyor. Özellikle çarşamba akşamı başlayan ‘Börü' dizisi çok iyi. Dizide müthiş sahneler vardı. Usta oyuncu Mesut Akusta ise müthiş performansıyla alkışı hak etti.

Sevgi ile kalın…