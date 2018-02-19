Yayın akışı

Medyanın sözlü yayınlarını değil, her zaman yanımızda ve elimizde bulunan kitap-dergi ve gazetelerin yaşamımızdaki yerini amaçlıyorum. Kitap fuarlarıyla okurların kucaklarına açılan yayınların kültür dünyamızdaki özgün konumu, bilimi ve sanatı edebiyatla süsleyen düşün ve duygu gücünün değerini ortaya koymaktadır. Ayda bir okurlarımıza duyurduğumuz yeni yayınların bugünkü çizelgesini sunuyorum.

KİTAPLAR:

– Prof. Dr. Ruşen KELEŞ ile Prof. Dr. Ayşegül MENGİ'nin “Avrupa Birliği'nin Bölge Politikaları” adlı ortak yapıtlarının 2. baskısı CEM Yayınevi'nin kültür dizisi ürünü.

– Kıbrıs Gazisi, araştırmacı Abdurrahman UYGUR'un “Vatan Toprağı KIBRIS'tan KKTC'ye-1974 ve Öncesi Yaşananlar” adlı kitabı TOGAN Yayınları ürünü.

– TÜTAV Başkanı, Kültür Bakanlığı önceki müsteşarlarından Kemal BAYTAŞ'ın “Türkiye Varlığını ATATÜRK'e Borçludur” adlı kitabı yine TOGAN Yayınları'nın yeni ürünü.

– Aydın AY'ın “Zühal ile Cemal” adlı, Cemal Süreya'nın Üvercinka'sıyla Zühal Tekkanat'ı anlatan kitabı BROY Yayınevi'nin Anı-Roman Dizisi'nin ürünü.

– GALEATİ Yayıncılık'ın üç yeni ürünü:

– Emekli Koramiral Atillâ KEZEK'in “Dışarıdakiler Adaleti Beklerken” adlı, kumpasları ve ilgili olayları anlatan kitabı,

– Benim önsözünü yazdığım, Anıtkabir Komutanlığı'ndan emekli Albay Muzaffer TAYTAK'ın “Kuleli'den Anıtkabir'e Bir Subayın Anıları”,

– NATO'da önemli görevler üstlenmiş, Balyoz tertibiyle tasfiye edilerek albay rütbesiyle emekliye ayrılmış olan Osman BAŞIBÜYÜK'ün Mehmet Bori mahlası ile değişik dergi, gazete ve ulusal kanal internet sitesinde yayımlanmış iç ve dış politika konularındaki makalelerini topladığı “AKP, ABD, CEMAAT Koalisyonunda TÜRKİYE'DE NELER OLDU?” adlı kitabı.

– Tanınmış gazeteci Osman S. AROLAT'ın iki yeni kitabının ilki “Babıâli Anılarım” son 50 yılın gazeteciliğini gözler önüne seriyor. İkincisi “Bir Gençlik Liderinin Anıları (1959-1974)” İŞ BANKASI KÜLTÜR YAYINLARI'nın yeni ürünleri.

– Uğur BELGER'in “Bir Çözümleme Bir Sonuç” adlı, toplumsal, siyasal ve ilgili ülke sorunlarını irdeleyen kitabı, ZEUS Kitabevi yayını.

– Emekli Askeri Yargıç, Avukat Dr. Feyiz ERDOĞAN'ın “Memleket Kokusu” adlı romanı MİNA Kitap yayını,

– Şair, Prof. Dr. Muharrem GERÇEKER'in “Uzak Akşamın Rüzgârı” adlı 4.şiir kitabı kişisel yayını.

– Gazetemizin Satış Müdürü Bilâl AK'ın, “Gerçekleri Arşiv Yazar-SÖZCÜ Kumpası” adlı kitabı KIRMIZIKEDİ Yayınevi'nin 866. ürünü.

– Fahrettin GÜNTAY'ın “Erciyes-2, Adam Kömür” adlı 115 şiirden oluşan kitabı kişisel yayını.

– Şemsa (Karatay) BALAMİR'in “Anılar-Şemsa ve İsmail Hakkı” adlı, ayrıntılı ve örnek yaşam öyküsünü anlatan kitabı, kişisel yayını.

* Sultan Su ESEN'in 20 öyküden oluşan 3. kitabı “Rüya Gözlüğü” KANGURU Yayınları'nın ürünü.

– Selim ESEN'in “Olayların İçinden-Bir TRT Tarihi Denemesi” adlı, anı ve biyografi içerikli 10. kitabı da KANGURU Yayınları'ndan.

– Emekli Kimya Müh. Günseli TELLİ'nin yaşam öyküsünü içeren “Sevginin Gün (sel) cesi” adlı kitabı KARİNA Yayınları'nın ürünü.

– Muzaffer İlhan ERDOST'un ONUR Yayınları ürünü ve yeni baskıları yapılan kitaplarından: 1. Etnik Ayrışma, Ulusal Bütünleme-Kürtler ve “Kürtler”, 2. Şemdinli Röportajı, 3. Nefes Alamıyorum, 4.Havada Yanan Güvercin (Şiirler), 5.Karanlık Kırmızı Güneş (Öykü/Denemeler).

– İbrahim CANDAN'ın “1881'den 1938'e Gün Gün ATATÜRK” adlı kitabı İLERİ Yayınları'nın ürünü.

– Merve ŞAHİN'in İngilizceden dilimize çevirdiği, D.K. Fieldhouse'nin “Ortadoğu'da Batı Emperyalizmi/l914-1958” adlı kitabı TARİH-KURAM Yayınları'nın 21.ürünü.

– Ergüner GÖREN'in düzenlediği “Kur'an'ı Kerim (Tanrı'nın Buyruğu) Açıklamalı Çeviri” çok büyük boy, ciltli, 788 sayfa ve XIV sayfa ekiyle kişisel yayını.

– İzmir'de iki aylık SEVGİ adlı şiir gazetesini yayımlayan Mehmet BÜYÜKÇELİK'in 2013'te yayımladığı “Yürekte Kalan” adlı şiir kitabı ile 2016 baskılı “Geç Bunları” adlı şiir kitabı BABIALİ Kültür Yayınları'nın ürünleri.

DERGİLER:

– Avukat Gökhan CANDOĞAN'ın (Ankara). Üç ayda bir yayımladığı ÜSTAD adlı derginin 4. sayısı dolgun içerikle çıktı.

– Ünal YALTIRIK'ın yönettiği üç aylık MAYA Dergisi'nin 2017 yılı sonu 285. sayısıyla 40. yılını yaşıyor.

– Dr. Ali Nejat ÖLÇEN'in önemli siyasal, ekonomik ve toplumsal sorunlarımızı işleyen “TÜRKİYE SORUNLARI” adlı iki aylık dergisinin 119. sayısı da doyurucu içeriğiyle yayımlandı.

– Ankara Kulübü Derneği'nin üç ayda bir yayımladığı Başkent ANKARA Kulübü adlı derginin Ocak-Mart 2018 ilk sayısı çıktı.

– Başkent Üniversitesi'nin yayımladığı aylık BÜTÜN DÜNYA Dergisi'nin Şubat 2018 sayısı çıktı.

– Ufuk Üniversitesi'nin Yrd. Doç. Dr. Güner KOÇ AYTEKİN editörlüğünde ve geniş bir kadronun hazırladığı Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'nin 6. yıl 12. sayısı da yayımlandı.

GAZETELER:

– İ. Cemal ALİŞ'in kurucusu olduğu, on günde bir yayımlanan BARTIN Gazetesi'nin 94. yılı 3871. sayısı çıktı.

– Sakarya'da yayımlanan SAKARYA YENİGÜN Gazetesi 18. yılında.

– İzmir'de yayımlanan haftalık GÖZLEM Gazetesi düzenli çıkmaya devam ediyor.

– İstanbul'da yayımlanan TÜRK SOLU Gazetesi'nin 554. sayısı çıktı.

– Niksar'da yayımlanan DANİŞMEND Gazetesi (haftalık) düzenli olarak ulaşıyor.