Nerelisin hemşerim?

İstanbul'daki kayıtlı Suriyeli sayısı 542 bine ulaşmış, içişleri bakanlığımız resmi izin belgesiyle şehirden şehire taşınan Suriyelilerin İstanbul'a göç etmesini durdurma kararı almış, İstanbul'a artık Suriyeli alınmıyormuş filan.

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Külahıma anlat.

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre, Türkiye'de…

2 milyon 625 bin Şanlıurfalı var.

2 milyon 516 bin İstanbullu var.

2 milyon 163 bin Diyarbakırlı var.

1 milyon 974 bin Ankaralı var.

1 milyon 966 bin İzmirli var.

İlk beş böyle.

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Şehirlerin nüfuslarından söz etmiyorum…

Nüfus kağıtlarında kayıtlı olduğumuz şehirlerden söz ediyorum.

Mesela Şanlıurfa şehrimizin nüfusu sadece 788 bin kişi ama, Türkiye'ye yayılmış 2 milyon 625 bin Şanlıurfalı var.

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Bu istatistik onu gösteriyor.

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Bazı örnekler sıralarsak…

1 milyon 902 bin Sivaslı var.

1 milyon 780 bin Bursalı var.

1 milyon 733 bin Adanalı var.

1 milyon 554 bin Mardinli var.

1 milyon 521 bin Ordulu var.

1 milyon 397 bin Manisalı var.

1 milyon 342 bin Mersinli var.

1 milyon 189 bin Antalyalı var.

929 bin Aydınlı var.

954 bin Denizlili var.

753 bin Eskişehirli var.

878 bin Sinoplu var.

659 bin Muğlalı var.

632 bin Amasyalı var.

505 bin Edirneli var.

270 bin Bilecikli var.

En az Yalova…

128 bin Yalovalı var.

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Peki, Türkiye'de kaç Suriyeli var?

3 milyon 515 bin!

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Türkiye'nin en büyük “hemşehri grubu” Suriyelilerdir.

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Hemşehriciliğin ne demek olduğunu biz Türklerden daha iyi kimse bilemez.

Köyden biri mesela, İstanbul'a gelip fırında işe girer, beş seneye kalmaz, o köyün tamamı İstanbul'da fırıncı olur.

Köyden biri İzmir'de apartman görevlisi olur, beş seneye kalmaz, o mahalledeki bütün apartmanların görevlileri o köyden olur.

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Ufacık köyde otururken “aşağı cami, yukarı cami” diye ikiye bölünüp, komşunun ineği tarlaya girdi diye kanlı bıçaklı oluruz, büyükşehire taşınınca hemen birleşip “bilmemne köyü dayanışma derneği” kurarız, aynı kahveye takılırız, lokal falan kurarız.

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Tellak hemşehriciliği var.

Midyeci hemşehriciliği var.

Hurdacı hemşehriciliği var.

Minibüsçü hemşehriciliği var.

Pastaneci hemşehriciliği var.

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Hemşehricilik salgın gibidir.

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2013'te 550 bin Suriyeli vardı.

Beş sene sonra, bugün…

3 milyon 515 bin Suriyeli var.

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Siz hadiseyi hâlâ savaştan kaçan talihsiz insanlar olarak görüyorsanız… Beş sene sonra belki dank eder!