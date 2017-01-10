Akrep – 10 Ocak Salı Günlük Burç Yorumu

10 Ocak Salı gününün günlük burç yorumları... Akrep burcunu bugün neler bekliyor?

Sevgi, empati ve merhametin inanç sistemlerinize yansıdığı bugün ruhani eğitimlere, kişisel gelişim seminerlerine ve yoga meditasyon seanslarına katılabilirsiniz.

Koyduğunuz hedeflerle ilgili olumsuz gelişmeler mevcut ve sizin öncelikle ruhunuzu besleyip keyif aldığınız konulara yönelmeniz gerekiyor. Süregelen iletişim ağınızdan sıkılıp kendi içinize çekilmek isteyebilirsiniz. Beğenmediğiniz veya tahammül edemediğiniz bir yerden kibarca ve hızla uzaklaşmanız en doğrusu olacaktır. Stres ve tartışma sağlığınızı olumsuz etkileyebilir.