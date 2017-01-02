Akrep – 2 Ocak Pazartesi Günlük Burç Yorumu

2 Ocak Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Akrep burcunu bugün neler bekliyor?

Günün öğle saatlerinde Ay boşluğu yaşanacak. Dolayısıyla ağır enerjilerle akacak saatlere hazırlıklı olmalısınız.

Bilhassa eviniz, aileniz ve akrabalarınızla ilgili konuların gündemde olacağı ancak çok da sonuca bağlanmadan ilerleyeceği bir sabahtan sonra, öğlene kadar nispeten söz konusu işlerinizi halledebilir, bozuk ev aletlerinizi tamir ettirebilirsiniz. Öğleden sonra mümkünse çocuklarınız, sevgiliniz ve keyif aldığınız birçok konuda ilerleme sağlayacağınız olumlu saatler deneyimleyebilirsiniz.