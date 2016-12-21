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Akrep – 21 Aralık Çarşamba Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Akrep – 21 Aralık Çarşamba Günlük Burç Yorumu

21 Aralık Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Akrep burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 21, 2016
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21 Aralık Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Akrep burcunu bugün neler bekliyor?

İç sesinizi dinlediğinizde dengeye ulaşabileceğiniz, meditasyon çalışmaların sizi zinde hissettirdiği ve bilinçaltı temizliği yapabileceğiniz bir gündesiniz.

Diğer insanlarla uyum ve uzlaşma ortamının arayışında olmak adına kendi iç dünyanızda, sezgilerinizde ve bilinçaltınızda dengeyi yakalayabilirsiniz. İç dengenizi tutturabileceğiniz, kontrolünüz dışında gelişebilecek olaylara karşı daha dengeli bir bakış açısı geliştirebileceksiniz. Bir ay boyunca odaklandığınız konular iş ağınız, iletişimle ilgili tüm ayrıntılar ve kısa yolculuklar olacaktır.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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