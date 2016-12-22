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Akrep – 22 Aralık Perşembe Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Akrep – 22 Aralık Perşembe Günlük Burç Yorumu

22 Aralık Perşembe gününün günlük burç yorumları... Akrep burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 22, 2016
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22 Aralık Perşembe gününün günlük burç yorumları... Akrep burcunu bugün neler bekliyor?

İçinize kapanmak ve kontrolünüz dışında gelişen konularla ilgili düşünmeniz ve strateji belirlemeniz gerekebilir. Finansal konularda ciddiyet ve sorumluluk gerektiren bir dizi mesele üzerinde yoğunlaşmanız gerekebilir.

Zaman etkeninin sizi sıkıştırabileceği bir süreç olabilir. Önünüzdeki dokuz gün süreyle etkili olabilecek bir gökyüzü görünümü nedeniyle beklenmedik ve kontrolünüzde olmayan ayrılık kararları alabilirsiniz. Daha çok hizmet alanınız ve çalışanlarınızla ilgili ayrılıklar deneyimlenecektir.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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