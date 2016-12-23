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Akrep – 23 Aralık Cuma Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Akrep – 23 Aralık Cuma Günlük Burç Yorumu

23 Aralık Cuma gününün günlük burç yorumları... Akrep burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 23, 2016
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23 Aralık Cuma gününün günlük burç yorumları... Akrep burcunu bugün neler bekliyor?

Genellikle iç dünyanızı ilgilendiren, cinsellik, sırlar ve gizli saklı tutulan olaylarla ve esrarengiz konuların araştırmasına yönelik bir başlangıç yapabilirsiniz.

Aşırıya kaçmamak üzere hayatınızın zevk noktalarıyla ilgili özel deneyimler yaşayabilirsiniz. Hayatınızın bundan sonraki döneminde size yol gösterecek bazı manevi bilgiler edinebilmeniz mümkündür. İlişkiniz mevcutsa bu ilişkideki maneviyat dozunu planlayabilecek bir başlangıç noktasındasınız. İlişkinizi daha ideal bir seviyeye yükseltmek için diyaloğa girebilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
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