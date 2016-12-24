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Akrep – 24 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Akrep – 24 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu

24 Aralık Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Akrep burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 24, 2016
Kadınlara özel spor programı
24 Aralık Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Akrep burcunu bugün neler bekliyor?

Günü bireysel etkinliklerle geçirmek isteyebilirsiniz. Zihniniz ve sezgileriniz yüksek olmasına rağmen bedensel enerjilerinizde düşüş hissedebilirsiniz.

Daha içe kapanık ve esrarengiz davranışlar içinde olmak işinize gelecektir. Ay/Mars olumlu açı teması nedeniyle ise kimliğiniz ve keyif alanlarınızın tatmini konusunda destekleyici etkilere sahip olabilirsiniz. Sosyal ilişkileriniz, spor ve hobiler konularınızda duygusal motivasyon kaydedebilirsiniz. Kardeşlerinizle olan ilişkilerinizde duygusal baskılar üzerine düşünebilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
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