Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Akrep – 25 Aralık Pazar Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Akrep – 25 Aralık Pazar Günlük Burç Yorumu

25 Aralık Pazar gününün günlük burç yorumları... Akrep burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 25, 2016
Kadınlara özel spor programı
25 Aralık Pazar gününün günlük burç yorumları... Akrep burcunu bugün neler bekliyor?

Günü kendinize ayırarak geçirmek isteyebilirsiniz. Zihniniz ve sezgileriniz yüksek olmasına rağmen bedensel enerjilerinizde düşüş hissedebilirsiniz. Ay’ın boşluk etkisi güne damgasını vuracaktır.

Daha içe kapanık ve esrarengiz davranışlar içinde olmak işinize gelecektir. Venüs/Jüpiter üçgen açı teması nedeniyle ise taleplerinizin tatmin edilmesi konusunda destekleyici etkiler mevcuttur. Asıl önemlisi kendinizi maddi ve manevi olarak huzurlu hissedebileceğiniz duygusunun farkındalığına erişmeniz kolaylaşacaktır. Şükretmeyi bileceksiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Dinçer Güner anlatıyor: 2017’de Türkiye’yi neler bekliyor?
Yılbaşında hangi burca hangi hediyeler alınmalı?
Bağımsız ikili: Eski ve yeninin ahengi