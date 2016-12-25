Akrep – 25 Aralık Pazar Günlük Burç Yorumu

25 Aralık Pazar gününün günlük burç yorumları... Akrep burcunu bugün neler bekliyor?

Günü kendinize ayırarak geçirmek isteyebilirsiniz. Zihniniz ve sezgileriniz yüksek olmasına rağmen bedensel enerjilerinizde düşüş hissedebilirsiniz. Ay’ın boşluk etkisi güne damgasını vuracaktır.

Daha içe kapanık ve esrarengiz davranışlar içinde olmak işinize gelecektir. Venüs/Jüpiter üçgen açı teması nedeniyle ise taleplerinizin tatmin edilmesi konusunda destekleyici etkiler mevcuttur. Asıl önemlisi kendinizi maddi ve manevi olarak huzurlu hissedebileceğiniz duygusunun farkındalığına erişmeniz kolaylaşacaktır. Şükretmeyi bileceksiniz.