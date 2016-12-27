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Akrep – 27 Aralık Salı Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Akrep – 27 Aralık Salı Günlük Burç Yorumu

27 Aralık Salı gününün günlük burç yorumları... Akrep burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 27, 2016
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27 Aralık Salı gününün günlük burç yorumları... Akrep burcunu bugün neler bekliyor?

Maddi sorumluluklarınızın veya yükümlülüklerinizin feraha çıkabilmesi için hizmet alanınızdaki bir yönteme ihtiyaç duyuyorsunuz ve buna sahipsiniz.

Ancak bu donanımın iş çevrenizde duyulmaması ve sadece size ait kalmasını arzu ediyorsunuz. Bu durum üzerinizde baskı oluşturabilir. Böyle bir süreçte bulunabilirsiniz. Tüm bu zihinsel iniş ve çıkışları bir tarafa bırakıp bugün maneviyat üzerine kendinizi iyi hissedeceğiniz konulara odaklanabilirsiniz. Kendinize güvendikçe yol alabileceğiniz bir etki altında bulunuyorsunuz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Güle güle George Michael…
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