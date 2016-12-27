Akrep – 27 Aralık Salı Günlük Burç Yorumu

27 Aralık Salı gününün günlük burç yorumları... Akrep burcunu bugün neler bekliyor?

Maddi sorumluluklarınızın veya yükümlülüklerinizin feraha çıkabilmesi için hizmet alanınızdaki bir yönteme ihtiyaç duyuyorsunuz ve buna sahipsiniz.

Ancak bu donanımın iş çevrenizde duyulmaması ve sadece size ait kalmasını arzu ediyorsunuz. Bu durum üzerinizde baskı oluşturabilir. Böyle bir süreçte bulunabilirsiniz. Tüm bu zihinsel iniş ve çıkışları bir tarafa bırakıp bugün maneviyat üzerine kendinizi iyi hissedeceğiniz konulara odaklanabilirsiniz. Kendinize güvendikçe yol alabileceğiniz bir etki altında bulunuyorsunuz.