Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Akrep – 28 Aralık Çarşamba Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Akrep – 28 Aralık Çarşamba Günlük Burç Yorumu

28 Aralık Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Akrep burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 28, 2016
Kadınlara özel spor programı
28 Aralık Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Akrep burcunu bugün neler bekliyor?

Günün büyük çoğunluğunu bilhassa mali kaynaklarınızın tasnifi ve bu tip konularla geçireceksiniz. Elinizdeki işleri tamamlamak ve yeni bir konuya başlamasanız iyi olur.

Akşam saatlerinde ise Oğlak burcunda gerçekleşecek yılın son Yeni Ay’ını karşılayabilirsiniz. İş ağınız, iletişim kanallarınız, kardeşleriniz ve komşularınızla ilgili yaşamış olduklarınız ve yeni yılda planladıklarınız bu Oğlak burcu Yeni Ay’ı sürecinde sizi zihinsel olarak meşgul edecek konular olacaktır. Disiplin, kararlılık ve tutarlılık ile ilgili konularda tarafınızca deneyimlenecektir.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Hande Kazanova anlatıyor: Hangi burcu nasıl etkileriz?
Naz Bayatlı anlatıyor: 2017’nin en şanslı burcu hangisi?
Bir yanlışınız varsa çözmek için en ideal gün