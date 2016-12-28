Akrep – 28 Aralık Çarşamba Günlük Burç Yorumu

28 Aralık Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Akrep burcunu bugün neler bekliyor?

Günün büyük çoğunluğunu bilhassa mali kaynaklarınızın tasnifi ve bu tip konularla geçireceksiniz. Elinizdeki işleri tamamlamak ve yeni bir konuya başlamasanız iyi olur.

Akşam saatlerinde ise Oğlak burcunda gerçekleşecek yılın son Yeni Ay’ını karşılayabilirsiniz. İş ağınız, iletişim kanallarınız, kardeşleriniz ve komşularınızla ilgili yaşamış olduklarınız ve yeni yılda planladıklarınız bu Oğlak burcu Yeni Ay’ı sürecinde sizi zihinsel olarak meşgul edecek konular olacaktır. Disiplin, kararlılık ve tutarlılık ile ilgili konularda tarafınızca deneyimlenecektir.