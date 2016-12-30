Akrep – 30 Aralık Cuma Günlük Burç Yorumu

30 Aralık Cuma gününün günlük burç yorumları... Akrep burcunu bugün neler bekliyor?

Ailenizden soyutlanmak ve özgür yaşamak için planlar yapmak isteyebilirsiniz. Dolayısıyla onları da incitmeden özgürleşmenin yollarını aramalısınız. Teknolojik ev gereçleri alma arzusu taşıyabilirsiniz.

Bugün mümkünse sonradan pişman olmanızın muhtemel olacağı bir karara varmadan önce iyi düşünmeli ve koşulları ölçmelisiniz. Toplumsal olarak sizi öne çıkarabilecek fırsatlara sahipsiniz. Arkadaş ortamlarınıza liderlik edebilirsiniz. İş ağınızı genişletmek için çok önemli bir sürece başlıyorsunuz. Kardeşlerle diyaloglar zenginleşecektir.