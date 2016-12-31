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Akrep – 31 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Akrep – 31 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu

31 Aralık Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Akrep burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 31, 2016
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31 Aralık Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Akrep burcunu bugün neler bekliyor?

Ailenizle eve tıkılmak bugün sizi sıkabilir. Dolayısıyla onları da kırıp, incitmeden özgürleşmenin yollarını aramaya çalışmalısınız. Teknolojik ve çağın ilerisindeki muhabbetlere açıksınız.

Bugün mümkünse geçmişten ve eski adetlerden biraz kopmalı, geleceğinizle ve kendinizi konumlandırdığınız ileri bir tarihle ilgili zihin çalışması yapabilirsiniz. Kontrolünüz dışında gelişen konularda bilgiye ulaşıp durumu lehinize çevirebilecek şartlara sahip bulunabilirsiniz. Yeni yılı dışarıda özgürce geçirebilir ve bu ruhla yeni yıla başlayabilirsiniz.

Burç Yorumları

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