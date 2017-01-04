Akrep – 4 Ocak Çarşamba Günlük Burç Yorumu

4 Ocak Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Akrep burcunu bugün neler bekliyor?

Duygusal olarak yoğun ve derin bir gün deneyimleyeceksiniz. Çocuklarınızla olan iletişiminizde sevgi, merhamet ve şefkat dozunu yükselteceksiniz. Müzik, dans, sanatsal hobiler bugün biraz daha hayatınıza dahil olabilir.

Hayatınızın zevk aldığınız alanlarından ziyade çocuklarınız ve eşinizin sorunları ile meşgul olabilir, kendinizden fedakarlık edebilirsiniz. Hareketli bir film izleyebilir, keyifli bir komedi tiyatro oyununa gidebilirsiniz. Elinizdeki işleri bitirmeye bakın. Tüm gün Ay boşluğu devam edecektir.