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Akrep – 4 Ocak Çarşamba Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Akrep – 4 Ocak Çarşamba Günlük Burç Yorumu

4 Ocak Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Akrep burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 4, 2017
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4 Ocak Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Akrep burcunu bugün neler bekliyor?

Duygusal olarak yoğun ve derin bir gün deneyimleyeceksiniz. Çocuklarınızla olan iletişiminizde sevgi, merhamet ve şefkat dozunu yükselteceksiniz. Müzik, dans, sanatsal hobiler bugün biraz daha hayatınıza dahil olabilir.

Hayatınızın zevk aldığınız alanlarından ziyade çocuklarınız ve eşinizin sorunları ile meşgul olabilir, kendinizden fedakarlık edebilirsiniz. Hareketli bir film izleyebilir, keyifli bir komedi tiyatro oyununa gidebilirsiniz. Elinizdeki işleri bitirmeye bakın. Tüm gün Ay boşluğu devam edecektir.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Yaradılanı sev yaradandan ötürü
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