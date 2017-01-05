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Akrep – 5 Ocak Perşembe Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Akrep – 5 Ocak Perşembe Günlük Burç Yorumu

5 Ocak Perşembe gününün günlük burç yorumları... Akrep burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 5, 2017
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5 Ocak Perşembe gününün günlük burç yorumları... Akrep burcunu bugün neler bekliyor?

Vücutta baş, kalça ve bacaklara dikkat etmelisiniz. Koç burcu enerjisi biraz hoyrattır. Aşırı hareketten kas tutulmaları ve lif kopmaları riski taşıyabilirsiniz.

Gündelik işlerinizde ve hizmet alanınızda insan ilişkilerinin ağırlığını hissedebilirsiniz. Aceleci ve zorlama davranışlar nedeniyle sorunlar yaşamanız mümkündür. Sabırlı ve sakin davranışlar sergilemelisiniz. Akşama doğru beklenmedik baş ağrılarıyla karşılaşabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızdaki kısıtlanma, darboğaz veya mevcudu kaybetme korkusuyla yüzleşmeniz mümkündür.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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