Akrep – 5 Ocak Perşembe Günlük Burç Yorumu

5 Ocak Perşembe gününün günlük burç yorumları... Akrep burcunu bugün neler bekliyor?

Vücutta baş, kalça ve bacaklara dikkat etmelisiniz. Koç burcu enerjisi biraz hoyrattır. Aşırı hareketten kas tutulmaları ve lif kopmaları riski taşıyabilirsiniz.

Gündelik işlerinizde ve hizmet alanınızda insan ilişkilerinin ağırlığını hissedebilirsiniz. Aceleci ve zorlama davranışlar nedeniyle sorunlar yaşamanız mümkündür. Sabırlı ve sakin davranışlar sergilemelisiniz. Akşama doğru beklenmedik baş ağrılarıyla karşılaşabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızdaki kısıtlanma, darboğaz veya mevcudu kaybetme korkusuyla yüzleşmeniz mümkündür.