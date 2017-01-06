Akrep – 6 Ocak Cuma Günlük Burç Yorumu

6 Ocak Cuma gününün günlük burç yorumları... Akrep burcunu bugün neler bekliyor?

İlişkiler anlamında destekleyici etkiler altındasınız. Ruhunuzu besleyen ve merhamet duygunuzu hissettiren birileriyle ilişkiye yönelmeye ve olumlu duygular yaşamaya başlayabilirsiniz.

Koruma duygunuz yoğun bir sevgiye ve aşka dönüşebilir. Ayrıca ilişkinizde romantik ortamlar yaratmalısınız. Arkadaş ortamlarının size bu konularda sağlayabileceği manevi desteği de göz ardı etmemelisiniz. Üstelik iş konusunda ortaklığınıza göstermiş olduğunuz sorumluluk bilinci de takdir toplamanıza neden olabilecektir.