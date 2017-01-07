Akrep – 7 Ocak Cumartesi Günlük Burç Yorumu

7 Ocak Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Akrep burcunu bugün neler bekliyor?

Ortaklığınız ve partnerinizle ilgili olumlu ilerlemelere sahipsiniz. İlişkiniz yoksa ruhunuza iyi gelen ve merhamet duygunuzu yükselten birileriyle ilişkiye yönelmeye, yoğun duygular yaşamaya başlayabilirsiniz.

Cinsellik tabanlı yakınlığınız sevgiye ve aşka dönüşebilir. Ayrıca ilişkinizde romantik ortamlar yaratmalısınız. Dostlarınızın size bu konularda verebileceği desteği de reddetmemelisiniz. İletişim alanınızdaki Güneş/Plüton kavuşum enerjisi sayesinde kafaya taktığınız bir meselede ilerleme sağlayabileceğiniz eylemler oluşturabilirsiniz.