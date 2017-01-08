Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Akrep – 8 Ocak Pazar Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Akrep – 8 Ocak Pazar Günlük Burç Yorumu

8 Ocak Pazar gününün günlük burç yorumları... Akrep burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 8, 2017
Kadınlara özel spor programı
8 Ocak Pazar gününün günlük burç yorumları... Akrep burcunu bugün neler bekliyor?

İlişkiler anlamında destekleyici etkiler altındasınız. Ruhunuzu besleyen ve merhamet duygunuzu hissettiren birileriyle ilişkiye yönelmeye ve olumlu duygular yaşamayı sürdürebilirsiniz.

Koruma duygunuz yoğun bir sevgiye ve aşka dönüşebilir. Ayrıca ilişkinizde romantik ortamlar yaratmalısınız. Merkür bugünden itibaren maddi kaynaklarınızla ilgili alanda geri hareketini sonlandırıyor. Artık arıza ve aksaklıklar olmayacaktır. Ayrıca ilişkiler alanındaki akşam başlayacak Ay boşluğunda yalnız kalmayı tercih etmelisiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Panik butonuna basıyoruz!
Yılın en zor Dolunay’ı yaklaşıyor, hazır olun!
Zamanlamanın gücünü fark edin!